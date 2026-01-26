DRAMA NA KOPAONIKU: Težak udes automobila i autobusa, sve vrvi od policije!

Na Kopaoniku se večeras dogodila teška saobraćajna nezgoda koja je izazvala potpuni kolaps i uznemirila turiste na ovoj planini.
Prema prvim informacijama i snimcima sa lica mesta, došlo je do direktnog sudara automobila i autobusa. Kako se nezvanično saznaje, putničko vozilo se pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima velikom brzinom zakucalo u autobus.
Policija na terenu, uviđaj u toku
Na mestu udesa nalazi se više patrola policije koje regulišu saobraćaj i vrše uviđaj.
Stanje učesnika: Za sada nema zvaničnih informacija o broju povređenih osoba niti o stepenu njihovih povreda.
Saobraćaj: Prolaz ovom deonicom je otežan, a policija apeluje na vozače da smanje brzinu zbog poledice i specifičnih uslova na putu.
Ekipe hitne pomoći su takođe upućene na lice mesta, a više detalja biće poznato nakon završetka istrage.
Autor: Dalibor Stankov