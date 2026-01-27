TEŠKA NESREĆA KOD GORNJEG MILANOVCA! Posle direktnog sudara sa kamionom, traži se gde je auto sleteo, policija i Hitna sišle u kanal (VIDEO)

Saobraćaj na ovoj deonici je otežan i odvija se usporeno. Za sada nema zvaničnih informacija o stanju učesnika u nezgodi.

U naselju Mlakovac, u blizini Gornjeg Milanovca, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su, prema prvim informacijama, učestvovali kamion i putničko vozilo.

- Došlo je do direktnog sudara, nakon čega se sumnja da je jedno od vozila sletelo u kanal pored puta. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, policija i ekipe Hitne pomoći, koje pretražuju kanal zbog bojazni da se u njemu nalazi vozilo učesnik nezgode - povrdjeno je za agenciju RINA.

Više detalja biće poznato nakon uviđaja koji obavljaju nadležne službe.

Autor: Jovana Nerić