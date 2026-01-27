AKTUELNO

Crnogorac uhapšen u Zemunu: Pretio radniku kladionice smrću

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Andrija Vukelić ||

S. M. (40), državljanin Crne Gore, saslušan je danas u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu na okolnosti krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni je osnovano sumnjiv da je 21. januara, u kladionici "Balkan Bet" u Zemunu, ugrozio sigurnost radnika ove kladionice, N. N. (26), tako što mu je uputio pretnju po život. Prema navodima iz krivične prijave, postupak okrivljenog izazvao je strah i ozbiljnu zabrinutost kod zaposlenog, što je predstavljalo ozbiljan rizik po njegovu bezbednost.

Tokom saslušanja, u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, S. M. je izjavio da nisu tačni navodi iz krivične prijave i negirao izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Zbog postojanja opasnosti od bekstva, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je nadležnom sudu predlog da se prema osumnjičenom odredi pritvor, kako bi se obezbedilo nesmetano vođenje postupka i prisustvo okrivljenog tokom daljih istražnih radnji.

Autor: S.M.

