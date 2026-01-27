AKTUELNO

Momak bio na ivici smrti! Policajci spasili život muškarcu koji je hteo da skoči sa Gazele

Izvor: Informer, Foto: RINA ||

Danas oko podneva je na mostu Gazela mlađi muškarac pretio da će da skoči u reku, a na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su ubrzo rešili dramu.

Policajci koji su došli na lice mesta prišli su uznemirenom momku, smirili ga i ubedili da siđe sa ograde, prenosi Telegraf.

- Prisutni policajci brzo su ubedili momka da siđe sa ograde i da odustane od svojih namera. Zahvaljujući tome nije bilo potrebe da izlazi pregovarački tim - naveo je izvor blizak slučaju.

Muškarac je odmah prevezen u odgovarajuću medicinsku ustanovu.

Podsetimo, momak je stajao sa spoljne strane ograde mosta i pretio da će skočiti u reku.

Autor: S.M.

#Gazela

#Policija

#Skok

#Smrt

#spasavanje

