Momak bio na ivici smrti! Policajci spasili život muškarcu koji je hteo da skoči sa Gazele

Danas oko podneva je na mostu Gazela mlađi muškarac pretio da će da skoči u reku, a na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su ubrzo rešili dramu.

Policajci koji su došli na lice mesta prišli su uznemirenom momku, smirili ga i ubedili da siđe sa ograde, prenosi Telegraf.

- Prisutni policajci brzo su ubedili momka da siđe sa ograde i da odustane od svojih namera. Zahvaljujući tome nije bilo potrebe da izlazi pregovarački tim - naveo je izvor blizak slučaju.

Muškarac je odmah prevezen u odgovarajuću medicinsku ustanovu.

Podsetimo, momak je stajao sa spoljne strane ograde mosta i pretio da će skočiti u reku.

Autor: S.M.