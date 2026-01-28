LANČANI SUDAR U ZEMUNU: Pet vozila se zakucalo na Novosadskom putu, ima povređenih!

Na Novom novosadskom putu u Zemunu, u smeru ka Batajnici, večeras se dogodio težak lančani sudar koji je izazvao zastoj u saobraćaju i mobilisao hitne službe.

Sudar pet vozila

U udesu je učestvovalo čak pet putničkih automobila. Prema prvim, nezvaničnim informacijama sa terena, dve osobe koje su se nalazile u vozilima žalile su se na povrede, zbog čega je obaveštena i Hitna pomoć.

Uviđaj u toku

Na mestu nezgode trenutno se nalaze pripadnici saobraćajne policije koji vrše uviđaj. Uzrok sudara još uvek nije zvanično potvrđen, ali se pretpostavlja da su klizav kolovoz ili neprilagođena brzina doprineli ovom udesu.

Saobraćaj na ovoj deonici u pravcu ka Batajnici odvija se otežano, pa se vozačima savetuje dodatni oprez ili korišćenje alternativnih pravaca dok se vozila ne uklone sa kolovoza.

