PRED SUDIJOM SU 2 VAŽNE ODLUKE! Počinje ponovljeno suđenje roditeljima ĐAKA UBICE

U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne ponovljeno suđenje roditeljima dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece, čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Na početku suđenja bi optuženi trebalo da se izjasne o krivici.

Očekuje se da majka dođe sa slobode, dok će njenog supruga dovesti iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja 3. maja 2023. godine.

Prvi prvostepeni postupak je bio zatvoren za javnost, ali su mediji preneli da su roditelji đaka ubice negirali krivicu.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je za Tanjug u decembru kada je bio zakazan početak suđenja rekao da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja.

"Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu i da će okrivljene, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja", rekao je tada Stefanović.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su roditelji dečaka ubice bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Otac đaka ubice je prvostepenom presudom za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Pored krivičnog postupka protiv njih se vodilo i pet parničnih postupaka po tužbama članova porodice ubijenih i ranjenih, a koji su svi prvostepeno okončani.

Iako je Apelacioni sud u Beogadu dao naloge koji dokazi treba da se razmotre ponovo i među njima nije saslušanje dečaka ubice, to ne znači da on zasigurno neće biti ispitivan ponovo.

Novi sudija, kojem je predmet dodeljen, može da odluči da sve dokaze koji su već izvođeni izvede ponovo, kako bi se neposredno upoznao sa njima, a to znači i saslušanje maloletnog svedoka.

S druge strane, sudija može da odluči i da taj iskaz, kao i iskaz druge dece koja su već ispitivana pročita, kako se ona ne bi ponovo traumatizovala.

Na samom početku suđenja koje je zakazano za sutra, sudija će morati da donese još jednu važnu odluku, a to je da li će suđenje kao tokom prvog postupka biti zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, ili će ipak ovog puta javnost moći da prisustvuje.

Dečak ubice, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja 2023. godine.

On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Autor: S.M.