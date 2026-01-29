AKTUELNO

Hronika

Brat izazvao sudar i zapalio sestrina kola: Horor na Novom Beogradu zbog nerešenih imovinskih odnosa

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Muškarac N.G. (65) priveden je na Novom Beogradu jer je zapalio dva automobila usred dana i to oba u vlasništvu njegove sestre.

Prilikom privođenja je priznao da je zapalio sestrina vozila i da su njih dvoje već duže vreme u lošim odnosima.

Sumnja se da je on uzeo od svoje polu sestre ključeve automobila, parkirao ih, a onda se drugim vozilom zakucao u njih. Potom je oba automobila polio benzinom i zapalio ih.

- On je prilikom privođenja od strane policijskih službenika iz PS Novi Beograd rekao da je duže vreme u lošim odnosima sa polu sestrom, te je ovo uradio jer je revoltiran što se vozila vode na nju, a ne na njega. Smatra da mu pripadaju oba vozila - kaže izvor i dodaje da će biti ispitano i da li je pre toga došlo do sudara ovih vozila.

Autor: S.M.

#Brat

#Imovina

#Novi Beograd

#Sudar

#sestra

POVEZANE VESTI

Hronika

Horor u školi na Novom Beogradu: Učenik doneo spisak za odstrel, imao i nož

Hronika

HOROR NA NOVOM BEOGRADU! U šahti pronađena dva tela!

Hronika

DRAMA U NOVOM SADU! Muškarac tukao ženu, izbacio je napolje, pa se ZABARIKADIRAO SA BEBOM U STANU! Policija na licu mesta

Hronika

DRAMA U BEOGRADU Zapalio se automobil u toku vožnje, vatrogasci spasili roditelje i bebu (VIDEO)

Hronika

JEZIV PRIZOR NA NOVOM BEOGRADU! Tramvaj se zakucao u potpuno nov automobil - desna strana kola odvaljena

Hronika

AUTOMOBILI SMRSKANI Težak sudar na Mišeluku: Ima povređenih