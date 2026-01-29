Brat izazvao sudar i zapalio sestrina kola: Horor na Novom Beogradu zbog nerešenih imovinskih odnosa

Muškarac N.G. (65) priveden je na Novom Beogradu jer je zapalio dva automobila usred dana i to oba u vlasništvu njegove sestre.

Prilikom privođenja je priznao da je zapalio sestrina vozila i da su njih dvoje već duže vreme u lošim odnosima.

Sumnja se da je on uzeo od svoje polu sestre ključeve automobila, parkirao ih, a onda se drugim vozilom zakucao u njih. Potom je oba automobila polio benzinom i zapalio ih.

- On je prilikom privođenja od strane policijskih službenika iz PS Novi Beograd rekao da je duže vreme u lošim odnosima sa polu sestrom, te je ovo uradio jer je revoltiran što se vozila vode na nju, a ne na njega. Smatra da mu pripadaju oba vozila - kaže izvor i dodaje da će biti ispitano i da li je pre toga došlo do sudara ovih vozila.

Autor: S.M.