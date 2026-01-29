ŠOK TVRDNJE OCA DEČAKA UBICE: Izjavio da je bio 'primoran' da gleda slike zločina koji je počinio njegov maloletni sin kog je vodio u streljanu

Ponovo je pred sudom negirao optužbe, ali je odbio da odgovara na pitanja Višeg javnog tužilaštva i zastupnika oštećenih porodica

Otac dečaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", izjavio je danas iznoseći odbranu pred Višim sudom u Beogradu da "nije kriv" ali je rekao i da je njegov maloletni sin koji je počinio stravičan zločin na ključevima "nosio privezak pištolj"!

Kako navodi izvor za medije, roditelji maloletnog ubice kojima se sudi i za zapuštanje i zlostavljanje deteta, privezak u obliku pištolja koji nosi tada trinaestogodišnjak, "nisu videli kao potencijalni problem, već ga je otac vodio u streljanu".

- Zbog posledica toga, plakala je cela Srbija. Međutim, otac maloletnog ubice danas je izjavio i da snimke zločina koji je potresao celu Srbiju nije gledao, ali da je bio "primoran i nateran da gleda slike sa lica mesta". Tokom ovih tvrdnji, aludirao je da mu je to bilo stresno i da je bio primoran da gleda slike koje nije želeo da vidi - otkrio je izvor

Inače, otac de;aka ubice ranije je glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića optuživao da mu je u prostorijama Centralnog zatvora pokazao slike škole i rekao da treba da "vidi šta je počinilo njegovo dete".

Tokom prvog dana ponovljenog suđenja, on se, navodno, pravdao da je sina vodio u streljanu između ostalog, "da bi se zbližili". Otac đaka ubice je optužen zbog toga što je maloletnog sina vodio i učio da puca, oružje u kući držao neobezbeđene kao i za zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta.

- On je, kao i tokom prvog postuka, odbio da odgovara na pitanja dvojice tužilaca i glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i pitanja punomoćnika oštećenih porodica. Pristao je samo da odgovara na pitanja suda. Sudija je imao nekoliko pitanja za njega, između ostalog, zbog čega je vodio sina u streljanu i učio ga da puca, kao i kako je trinaestogodišnjak znao prva dva broja šifre za kofer u kom je držao oružje u stanu - otkriva izvor.

Prema navodima medija, otac maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovoj školi "Vladislav Ribnikar", u koju je i sam išao, ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, ponovo je danas šokirao sve u sudnici kada je roditeljima ubijene dece izjavio saučešće. Podsetimo, isto je učinio i na početku prvog suđenja, ali su i tada porodice sumnjale u iskrenost njegovih reči.

- I danas je u sudnici govorio da je njemu teško i da je u depresiji, što je u najmanju ruku bilo nepristojno i neumesno, dok na metar od njega sede roditelji koji su toga dana izgubili svoju decu - rekao je izvor.

Inače, nekoliko roditelja napustilo je sudnicu, jer će oni biti saslušani kao svedoci, pošto se završi iznošenje odbrane. Na izlasku, izgledali su potrešeno i jasno je bilo da im je izuzetno teško da ponovo slušaju odbrane roditelja dečaka koji je ubio njihovu decu, a koji ni posle gotovo tri godine ne smatraju da postoji njihova odgovornost.

- Roditeljima ubijene dece ovo izuzetno teško pada. Ovo je sada već dug, i emotivno iscrpljujuć postupak - dodaje izvor.

O tome da ga je otac vodio u streljanu i učio da puca "u koncentrične krugove i pokretne mete", prema nezvaničnim informacijama, tokom ispitivanja je govorio i dečak ubica. Tvrdio je da je lako došao do očevih pištolja i da je iz nekoliko pokreta uspeo da otvori šifru pod kojom su bili.

Na pitanje sudije ocu maloletnog ubice, kako je njegov sin znao šifru, on je navodno odgovorio da "nije znao" i da je siguran da je sam nekako smislio kako da otvori.

Dečak ubica, čije saslušanje su branioci roditelja danas ponovo tražili, tokom prethodnog je priznao da je masakr počinio iz dva očeva pištolja koja je dva dana pre zločina prebacio u svoju sobu.

- Ako se dobro sećam, u 8.02 sam fotografisao oružje u dnevnoj sobi, uzeo sam ranac, ubacio oružje u njega i krenuo u školu. Planirao sam da zakasnim taj dan na prvi čas da bi deca bila u učionici. Nisam baš zacrtao, ali sam planirao da dođem baš pred kraj - izjavio je navodno dečak-ubica.

Podsetimo, on je tada izjavio i da su roditelji od njega stalno zahtevali da u svemu bude najbolji, a navodno je rekao i da verovatno kobnog dana ne bi pucao da nije "tako dobro gađao u streljani", ali i da otac nije imao pištolje.

Roditelji dečaka ubice, posle prvog suđenja bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, alli je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Autor: S.M.