Saslušan Pavle koji se sumnjiči da je ubio vođu navijača Tadiju: Saučenik ga dovezao, pa pobegli na skuteru

Pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu saslušan je Pavle F. (18) zbog postojanja osnova sumnje da je u saizvršilaštvu sa NN licem 22. novembra 2025. godine u Darvinovoj ulici, GO Novi Beograd, na podmukao način lišio života Tadiju Pantića.

Pavle F. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Pavlu F. odredi pritvor po svim zakonskim osnovima: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Pavlu F. i NN licu na teret se stavlja krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Pavlu F. i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da su 22. novembra 2025. godine oko 11 časova Pavle F. i NN lice po prethodnom dogovoru i sa unapred podeljenim ulogama zajednički učestvovali u radnji izvršenja, te su Tadiju Pantića lišili života na podmukao način, kao i da je Pavle F. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju bez dozvole nadležnog državnog organa.

Koristeći zaštitne kacige za motoriste, oni su se dovezli do jedne autoperionice motorom marke "Yamaha", kojim je upravljao NN osumnjičeni, pa su, ne skidajući zaštitne kacige, sišli sa motora i kada su uočili oštećenog, koga su prethodno čekali da se pojavi znajući da povremeno stanuje u blizini mesta gde su se zaustavili, prišli mu s leđa.

Oštećeni nije bio svestan neposredne opasnosti, niti je mogao da preduzme bilo kakvu odbranu ili pokuša da izbegne napad, čime su ga osumnjičeni doveli u stanje potpune bespomoćnosti, pa je Pavle F. iz pištolja ispalio više hitaca u pravcu oštećenog, pogodivši ga u glavu, leđa i noge, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život i na licu mesta preminuo.

NN osumnjičeni se nakon toga dovezao do Pavla F. i odvezao ga sa lica mesta.

Podsetimo, Pavle F. uhapšen je juče u velikoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Trećeg odeljenja Uprave kriminalistčke policije, a kako Telegraf.rs saznaje, pretresi su na više lokacija jer se traga za dvojicom saučesnika u jezivom ubistvu Tadije Pantića (23).

Prema prvim informacijama iz istrage do kojih je došao Telegraf.rs, u pitanju braća koja se sumnjiče da su Pavlu F. pomagali prilikom izvršenja krivičnog dela, kao i u skrivanju u "štek" stanovima.



- Sumnja se da je Pavle iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u dvadesettrogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su druga dva mladića, koji su inače braća, pomogli u uništavanju dokaza, kao i u njegovom skrivanju - naveo je izvor blizak istrazi.

Sačekuša u blizini stana

Ubistvo vođe navijača Partiza na iz Zemuna Tadije Pantića (23) dogodilo se 22. novembra oko 11.40 sati u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, u neposrednoj blizini kladionice i trafike.

Prema svedočenjima i nezvaničnim informacijama, Pantić je navodno krenuo na sastanak. Primećen je kako ide stazom, a navodno je u jednom trenutku uočio napadače. Pokušao je da pobegne, ali bezuspešno.

Dva napadača, od kojih se sumnja da je jedan bio Pavle F, dovezli su se na skuteru bez registarskih oznaka i sa kacigama, sačekali i sustigli Pantića. Prišli su mu i izrešetali ga sa najmanje pet hitaca.

- Sumnja se da je Tadija išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku video da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta - ispričao je izvor blizak istrazi.

Radnica obližnje trafike potvrdila je da je čula 4-5 pucnjeva i odmah se zaključala.

- Ja sam čula jak, snažan pucanj, kao da se desio u neposrednoj blizini. Presekla sam se. Odmah sam zaključala trafiku, sakrila se u ćošak. Nisam videl da je neko protrčao tuda, ali to i ima smisla, jer su svuda kamere - rekla je ona.

Vozilo je pronađeno osam kilometara dalje, na Voždovcu, gde je zapaljeno kako bi se uništili dokazi, a od njega su ostali samo guma i deo volana. Logistika i razrađen plan ukazuju da je bekstvo nakon zločina bilo olakšano izborom lokacije jer je ulica direktno izlazila na auto-put.

Pavle F. i dvojica saučesnika su se odmah nakon uklanjanja dokaza sakrili u "štek" stanove, a u toku je pretres na više lokacija kako bi se oni pronašli.

Autor: S.M.