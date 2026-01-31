NA SENJAKU SPREČENO UBISTVO PRIPADNIKA KEKINE GRUPE! Plaćeni ubica prerušen ušetao u kafić s metkom u cevi, ona ga čekala na skuteru (FOTO+VIDEO)

Muškarac iz Švedske i žena iz Južnoafričke republike pokušali su da izvrše likvidaciju navodnog pripadnika Kekine grupe, kako saznajemo, kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi.
U kafiću na Senjaku, danas je sprečeno ubistvo navodnog pripadnika Kekine grupe. Kako naš izvor otkriva, uhapšeni su muškarac i žena, strani državljani za koje se veruje da su plaćene ubice.
Prema nezvaničnim informacijama, ubica je u lokal ušao oko 9 sati, maskiran u dobavljača.
- Ušao je muškarac obučen u dostavljača, počeo da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži - otkriva izvor.
Kako dodaje, ispred lokala zatečena je i zadržana žena na skuteru.
- I muškarac za kog se sumnja da je plaćeni ubica sustignut je i savladan, kod njega je pronađen puštolj sa metkom u cevi, kao i jos municije - otkriva izvor. Prema nezvaničnim informacijama, on je državljanin Švedske, a ona Juznoafricke republike.
UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako saznajemo, sprovode istragu utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.
Autor: Jovana Nerić