SUMNJA SE DA JE OVAJ KEKIN ČOVEK BIO META LIKVIDACIJE NA SENJAKU? Otkrivamo kako je osujećen plan plaćenog ubice maskiranog u dostavljača

Proverava se da li je meta pokušaja likvidacije danas na Senjaku bio Aleksandar Nešović Baja, navodni istaknuti član Kekine grupe, dok policija ispituje sve okolnosti i motiv napada.

Policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuju pokušaj likvidacije u jednom lokalu na Senjaku, gde su danas, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, navodno bili prisutni Aleksandar Nešović, poznatiji kao Baja, i Žarko V. Kako saznajemo, trenutno se ispituje da li je neko od njih bio meta!

- Prisutnima u lokalu bilo je sumnjivo kada je u prostorije lokala ušao dostavljač, s obzirom na to da ne dolaze u taj kafić, a čim je počeo da zagleda prisutne, ljudima je bilo jasno da se radi o nečemu drugom, a ne klasičnoj dostavi - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Za jednim stolom sedeli su navodno Žarko V. i Aleksandar Nešović Baja, inače navodni bliski čovek Dejana Stojanovića Keke, ne zna se da li je možda upravo neko od njih bio meta, ali policija je odmah reagovala i sprečila mogući incident, a sve okolnosti se sada ispituju - kaže izvor Kurira.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Istaknuti član Kekine grupe

Aleksandar Nešović, poznat kao Baja, važio je za istaknutog člana jednog od najvećih srpskih narko-klanova, Kekine grupe.

- Trenutno se proverava da li je jedan od njih bio meta napada, dok policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu ispituju sve okolnosti događaja i motive koji stoje iza pokušaja likvidacije, uključujući i moguće veze sa Kekinom grupom - dodaje nezvanično naš sagovornik.

Podsetimo, jutros je na Senjaku sprečena likvidacija navodnog pripadnika Kekine grupe. Prema nezvaničnim informacijama, ubica je u lokal ušao oko 9 sati, maskiran u dostavljača.

- Ušao je muškarac obučen u dostavljača, počeo da zagleda prisutne, što je svima odmah bilo sumnjivo. Neko ga je pojurio i on je počeo da beži. Ispostavilo se da je reč o plaćenom ubici kog je na skuteru ispred lokala čekala žena - otkriva izvor i dodaje da su oboje ubrzo uhapšeni.

Autor: Pink.rs