Muškarac teže povređen u padu lifta u Beogradu: Scena je bila stravična, vapaji odzvanjali zgradom

Stariji muškarac zadobio je teže povrede u subotu oko 17 sati kad je propao lift u zgradi u Ulici Ivana Ribara na Novom Beogradu!

Lift je počeo da propada na višim spratovima, a onda se naglo zaustavio između prvog sprata i prizemlja, navodi Telegraf.rs.

U liftu se nalazio jedan od stanara, star 73 godine, koji je tom prilikom navodno slomio kuk. Stanari su čuli buku i vapaje nakon čega su uspeli da otvore vrata lifta i izvuku povređenog komšiju napolje.

Hitna pomoć ga je prevezla u KBC Bežanijska kosa gde su mu konstatovane teže povrede.

