TRAGEDIJA KOD KUČEVA: Pronađeno beživotno telo u selu Turija – prizor u kući šokirao policiju, jedna stvar budi jezivu sumnju!

U selu Turija, na teritoriji opštine Kučevo, jutros je otkriveno beživotno telo u jednom stambenom objektu.

Policija i inspektori su odmah izašli na teren, a detalji zatečeni na licu mesta ukazuju na specifične okolnosti tragedije.

Jeziv prizor u stambenom objektu

Policijska stanica Kučevo primila je poziv oko 09.30 sati, nakon čega su inspektori upućeni u selo Turija. Ulaskom u kuću, nadležni su zatekli lice bez znakova života, ali i tragove koji su odmah alarmirali istražitelje.

Sumnjivi tragovi: Oko tela nastradale osobe zatečeni su ostaci nagorelog ogrevnog drveta.

Bez intervencije vatrogasaca: Iako su pronađeni nagoreli predmeti, Vatrogasno-spasilačka jedinica Kučevo nije intervenisala, što sugeriše da požar nije bio u buktinji ili se ugasio pre dolaska nadležnih.

Istraga je u toku

Policija je blokirala prilaz objektu, a uviđaj je trajao satima kako bi se utvrdilo da li je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja (gušenja ili opekotina) ili pod nekim drugim, sumnjivim okolnostima.

"Oko tela su zatečeni ostaci nagorelog drveta, što je odmah izazvalo sumnju na okolnosti pod kojima je smrt nastupila", navodi se u prvim informacijama sa terena.

Slučaj je predat nadležnom tužilaštvu, a tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije i detaljne istrage policijskih organa.

Autor: Dalibor Stankov