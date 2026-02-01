Telo u fazi raspadanja nađeno na Petlovom brdu: Nesrećnog čoveka niko nije tražio mesec dana, a onda su komšije otkrile horor

Muškarac (62) prinađen je mrtav u kući u kojoj je živeo na Petlovom brdu u Beogradu, a sumnja se da je telo oko mesec dana bilo u kući.

Komšije muškarca navode da je bio policajac u penziji, kao i da je telo pronađeno pre nekoliko danas.

Dodaju da su primetile da ga neko vreme nema, te da im je to bilo sumnjivo.

- Žao nam je našeg komšije. Odavno živi sam u porodičnoj kući, otkako se razišao od supruge. Zabrinutost za njega pokazale su komšije koje ga nisu videle danima - kaže jedna od stanarki ulice na Petlovom brdu za Kurir i dodaje:

- Komšija, koji ima prodavnicu bio je zabrinut za njega, kao i mi ostali u ulici, ali je on otišao korak dalje i odlučio da ga poseti i vidi zašto ga nema u naselju. Nažalost, u kući nikoga nije našao, iako je zvao i dozivao nesrećnog čoveka, odgovora nije bilo. Zatim je zabrinuto pozvao policiju i prijavio da komšiju nije video već mesec dana.

Međutim, ubrzo su saznali šta se desilo.

- Policija je došla na adresu i zatekli su telo u fazi raspadanja, pravi horor. Sumnja se da je pre mesec dana preminuo... Telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je tačno nastupila smrt muškarca. Mada, komšija je bio bolestan, živeo je sam, tako da je najverovatnije preminuo i eto, toliko dugo ga niko nije ni tražio ni zvao... - navode komšije i dodaju:

- Žao nam je što se to tako završilo. Eto, možda zato što je i zima pa se neprijatni miris nije proširio iz kuće.

Autor: A.A.