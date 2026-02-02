Određen pritvor knjigovođi: Osumnjičena da je od firme ukrala 150 miliona dinara

Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana S.D. (35) osumnjičenoj da je kao knjigovođa od jedne firme ukrala 150 miliona dinara.

Pritvor joj je određen da ne bi ometala postupak uticajem na svedoke, sakrila tragove i predmete krivičnog dela, kao i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Milica Veličković.

Ona se prethodno na saslušanju branila ćutanjem.

Sumnja se da je on u saivršilaštvu sa A.Ž. (25), za kojim je raspisana potraga, izvršila krivično delo teška krađa.

Ona je, kako se sumnja, od 9. do 26. januara kao knjigovođa u privrednom društvu "Shortesh", otuđila novčana sredstva sa više tekućih računa koji su registrovani u poslovnim bankama, koja je potom preko aplikacije za elektronsko bankarstvo "Halcom", u više navrata uplaćivala novac na račune A.Ž.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

On je potom istog dana sa više bankomata i sa šaltera podizao taj novac.

Na taj način je S.D. u korist A.Ž. pribavila protivpravnu imovinsku korist i istovremeno oštetili privredno društvo u iznosu od 150.100.000 dinara.

Autor: Pink.rs