AKTUELNO

Hronika

Određen pritvor knjigovođi: Osumnjičena da je od firme ukrala 150 miliona dinara

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana S.D. (35) osumnjičenoj da je kao knjigovođa od jedne firme ukrala 150 miliona dinara.

Pritvor joj je određen da ne bi ometala postupak uticajem na svedoke, sakrila tragove i predmete krivičnog dela, kao i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Milica Veličković.

Ona se prethodno na saslušanju branila ćutanjem.

Foto: Foto/MUP Srbije

Sumnja se da je on u saivršilaštvu sa A.Ž. (25), za kojim je raspisana potraga, izvršila krivično delo teška krađa.

Ona je, kako se sumnja, od 9. do 26. januara kao knjigovođa u privrednom društvu "Shortesh", otuđila novčana sredstva sa više tekućih računa koji su registrovani u poslovnim bankama, koja je potom preko aplikacije za elektronsko bankarstvo "Halcom", u više navrata uplaćivala novac na račune A.Ž.

Video: Foto/MUP Srbije

On je potom istog dana sa više bankomata i sa šaltera podizao taj novac.

Na taj način je S.D. u korist A.Ž. pribavila protivpravnu imovinsku korist i istovremeno oštetili privredno društvo u iznosu od 150.100.000 dinara.

Autor: Pink.rs

#Beograd

#Hapšenje

#Pritvor

#knjigovođa

#saslušanje

POVEZANE VESTI

Hronika

Određen pritvor nasilniku: Tukao majku i rekao joj da će napraviti masakr veći nego u Ribnikaru

Hronika

Određen pritvor majci osumnjičenoj za napad na nastavnicu u OŠ 'Jovan Dučić'

Hronika

Se*sualno uznemiravao žene na ulicama u Beogradu: Određen mu pritvor

Hronika

Određen pritvor doktoru kozmetičaru iz Beograda: Žena došla na rutinsko skidanje zadebljanja kože, završila s deformitetom

Hronika

Pretio komšijama da će 'napraviti masakr kao u Duboni', pa završio iza rešetaka! Miloju određen pritvor do 30 dana

Hronika

UDARIO SESTRU TVRDIM PREDMETOM U POTILJAK! Zadao joj je više udaraca ONasilniku određen pritvor od 30 dana