POGINUO RADNIK TOKOM RADOVA U FABRICI U ČELAREVU Strujni udar usmrtio muškarca (45)

Do tragedije je došlo tokom redovnih radova.

Teška tragedija dogodila se danas u Čelarevu, kada je M. R. (45), meštanin ovog mesta,nastradao tokom izvođenja radova u jednoj fabrici.

Kako piše na instagram stranici portala 192_rs, nesrećni muškarac stradao je usled strujnog udara dok je obavljao radne zadatke. Kako se saznaje, on nije bio zaposlen u fabrici, već je bio angažovan od strane kompanije na održavanju elektroinstalacija.

- Do tragedije je došlo tokom redovnih radova, a tačne okolnosti pod kojima je radnik došao u kontakt sa električnom energijom za sada nisu poznate - kaže izvor.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt.

O ovom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo, koje je preuzelo dalju istragu.

