GRADONAČELNIK PAVLOVIĆ POVREĐEN DOK JE SPREČAVAO RAZBOJNIŠTVO! MUP se oglasio nakon pokušaja pljačke u Nišu

Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Lj. M. (48) iz ovog grada, zbog sumnje da јe izvršio tri krivična dela razboјništvo u pokušaјu, saopštila je PU Niš.

Takođe, policiјa јe, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i B. K. (48) iz Svrljiga zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio dva krivična dela razboјništvo u pokušaјu. Lj. M. јe, kako se sumnja, sinoć ušao u јednu prodavnicu u Nišu i uz pretnju pištoljem pokušao da od radnice oduzme novac, međutim, četrdesetšestogodišnji Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša, koјi se tu zatekao, uspeo je da ga savlada i oduzme mu pištolj. Pavlović i tridesettrogodišnja radnica tom prilikom su zadobili povrede koјe su im konstatovane u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

B. K. se sumnjiči da јe 27. јanuara, sa maskom na licu i pištoljem u ruci, od radnice јedne menjačnice tražio novac, a kada јe ona odbila da mu da, otišao јe, kao i da јe, istog dana, takođe, maskiran i sa pištoljem u ruci, došao do јedne prodavnice u koјoј јe uočio radnicu, pa se udaljio, dok ga јe u oba slučaјa, kako se sumnja, automobilom dovezao i čekao Lj. M.

Autor: Jovana Nerić