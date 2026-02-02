NA TERITORIJI BEOGRADA U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA! Pretresi na više lokacija u toku, evo ko je na udaru!

U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno najmanje pet osoba zbog dilovanja droge. Zaplenjeno sedam kilograma marihuane, pretresi na više lokacija i dalje traju.

Na teritoriji Beograda, u toku je velika akcija usmerena na borbu protiv narko-dilera koju sprovode UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu, piše Kurir.

Kako saznajemo, do sada je uhapšeno najmanje petoro osumnjičenih, dok je za nekoliko potraga u toku.

- Kod dvojice osumnjičenih pronađeno je i zaplenjeno sedam kilograma marihuane - orkriva izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene i trojici pripadnika kriminalne grupe koja diluje heroin na teritoriji prestonice, dok se za nekoliko njihovih saradnika traga.

Pretresi na više lokacija, kako saznajemo, i dalje traju.



Autor: Jovana Nerić