AKTUELNO

Hronika

NA TERITORIJI BEOGRADA U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA! Pretresi na više lokacija u toku, evo ko je na udaru!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno najmanje pet osoba zbog dilovanja droge. Zaplenjeno sedam kilograma marihuane, pretresi na više lokacija i dalje traju.

Na teritoriji Beograda, u toku je velika akcija usmerena na borbu protiv narko-dilera koju sprovode UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu, piše Kurir.

Kako saznajemo, do sada je uhapšeno najmanje petoro osumnjičenih, dok je za nekoliko potraga u toku.

- Kod dvojice osumnjičenih pronađeno je i zaplenjeno sedam kilograma marihuane - orkriva izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene i trojici pripadnika kriminalne grupe koja diluje heroin na teritoriji prestonice, dok se za nekoliko njihovih saradnika traga.

Pretresi na više lokacija, kako saznajemo, i dalje traju.

Autor: Jovana Nerić

#Akcija

#Beograd

#Droga

#Hapšenje

#dilovanje

POVEZANE VESTI

Hronika

FILMSKA POLICIJSKA AKCIJA U BEOGRADU: Zaplenjeno više od 50 kilograma droge, iza rešetaka nekoliko osoba

Hronika

NEVIĐENA ZAPLENA KOKAINA U BEOGRADU, VREDAN VIŠE OD MILION EVRA! Uhapšeni tokom primopredaje - velika akcija policije i VJT! U toku pretresi na više l

Hronika

Velika akcija hapšenja narko dilera u Srbiji: Tokom noći zaplenjen kokain vredan više od milion evra! Pretresi na više lokacija!

Hronika

Pretresi na više od 50 LOKACIJA: U toku velika policijska akcija - na UDARU navijači bliski Belivuku i Luciferu

Hronika

VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: U akciji Višeg tužilaštva i policije pretreseno više lokacija, jedna osoba uhapšena

Hronika

UHAPŠEN VRAČARAC SA POTERNICE: Velika akcija policije u Beogradu, u toku pretresi na više lokacija