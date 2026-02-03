OPSADNO STANJE U BEOGRADU: UKP upao na više lokacija, pala grupa dilera sa 11 KG DROGE!

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na teritoriji glavnog grada sinoć su pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili pretrese na više lokacija i zaplenili više od 11 kilograma različitih vrsta narkotika, saznaje Tanjug.

U koordiniranoj akciji policija je uhapsila ukupno sedam osumnjičenih zbog preprodaje droge.

Tri lica uhapšena su zbog preprodaje oko pola kilograma marihuane i 30 grama heroina, jedan osumnjičeni uhapšen je zbog preprodaje više od dva i po kilograma marihuane, dok je još jedan osumnjičeni uhapšen zbog više od jednog kilograma marihuane.

Prodavac šest kilograma marihuanne i 30 grama kokaina je lišen slobode prilikom prodaje kokaina kupcu koji je takođe uhapšen.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kom roku će biti privdeni na saslušanje.

Autor: S.M.