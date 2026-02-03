TEŽA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD PANČEVA! U sudaru učestvovala četiri vozila, saobraćaj obustavljen (VIDEO)

Na putu Pančevo–Kovin večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala četiri vozila. Saobraćaj je obustavljen, formirane su duge kolone

Četiri vozila su učestvovala u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras oko 17.40 časova na putu Pančevo - Kovin, potvrđeno je iz PU Pančevo.

Uviđaj je u 19.30 još uvek u toku i saobraćaj je obustavljen, pa policija apeluje na građane da koriste alternativne pravce.

Kako javljaju sugrađani sa lica mesta, na ovoj deonici trenutno stoji kolona vozila, neki su tu već duže od sat vremena, pa je i njihova preporuka da ne krećete tim putem u ovim trenucima, budući da ćete biti primorani da čekate na hladnoći.

Kako je rečeno u Policijskoj upravi Pančevo, na licu mesta je tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, što sugeriše da je reč o težoj saobraćajnoj nesreći, ali trenutno stanje učesnika nije poznato.

Uviđajem će biti poznato više detalja.

