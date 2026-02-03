Karambol u Novom Pazaru: Lančani sudar šest vozila, ima povređenih

U Ulici Rifata Burdževića u Novom Pazaru večeras je došlo do lančanog saobraćajnog udesa u kojem je učestvovalo šest putničkih automobila.

Prema prvim informacijama, nekoliko osoba zadobilo je lakše telesne povrede, a povređenima je ukazana adekvatna lekarska pomoć. Na sreću, nije bilo teže povređenih.

Na licu mesta intervenisale su ekipe hitne pomoći i policije.

Kao najverovatniji uzrok nesreće navodi se neprilagođena brzina uslovima na putu, dok će tačne okolnosti biti utvrđene nakon završetka policijske istrage.

Autor: Marija Radić