Karambol u Novom Pazaru: Lančani sudar šest vozila, ima povređenih

U Ulici Rifata Burdževića u Novom Pazaru večeras je došlo do lančanog saobraćajnog udesa u kojem je učestvovalo šest putničkih automobila.

Prema prvim informacijama, nekoliko osoba zadobilo je lakše telesne povrede, a povređenima je ukazana adekvatna lekarska pomoć. Na sreću, nije bilo teže povređenih.

Na licu mesta intervenisale su ekipe hitne pomoći i policije.

Kao najverovatniji uzrok nesreće navodi se neprilagođena brzina uslovima na putu, dok će tačne okolnosti biti utvrđene nakon završetka policijske istrage.

