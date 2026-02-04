KO JE POSLAO ŠVEDSKOG UBICU NA SENJAK? Ušao u restoran s torbom za dostavu, a unutra ga čekalo IZNENAĐENJE

Švedski mediji objavili su alarmantne podatke o hapšenju svog državljanina J. C. G. N. (26) u Beogradu, tvrdeći da je reč o iskusnom pripadniku narko-kartela koji je u Srbiju poslat sa "specijalnim zadatkom".

Prema pisanju tamošnje štampe, ovaj mladić iz Getelanda, od ranije poznat policiji po brutalnim obračunima, deo je zloglasne mreže "Fokstrot" koja je svoje operacije proširila na Balkan, a meta neuspelog napada na Senjaku bio je bliski saradnik Dejana Stojanovića Keke.

Beogradski Senjak, poznat po vilama i diplomatskim rezidencijama, u subotu je zamalo postao poprište međunarodnog mafijaškog obračuna. Hapšenje švedskog državljanina J. C. G. N. (26) i njegove saučesnice iz Južne Afrike, S. C. G. (28), razotkrilo je jeziv plan likvidacije koji je trebalo da bude izvršen usred dana, u prepunom restoranu.

Ko je "uvozni" egzekutor?

Nakon što je vest o hapšenju odjeknula, mediji u Švedskoj brzo su identifikovali osumnjičenog.Reč je o osobi sa debelim kriminalnim dosijeom, povezanim sa surovim ratovima narko-grupa u Getelandu. Švedski istražni organi potvrdili su kolegama u Srbiji da je mladić već hapšen zbog krivičnih dela sa elementima nasilja.

Njegov dolazak u Beograd tumači se kao angažman "profesionalca pod ugovorom". Veruje se da iza svega stoji "Fokstrot", najmoćnija mafijaška mreža u Švedskoj. Ova grupa nije nepoznata srpskoj policiji - podsećamo da je jedan od njenih ključnih lidera, Vanja Mijić (takođe švedski državljanin), uhapšen upravo u Beogradu krajem 2023. godine, što ukazuje na to da ova organizacija koristi Srbiju kao svoju bazu za logistiku i regrutaciju.

Pištolj u torbi za dostavu

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu otkriva detalje koji podsećaju na akcione filmove. Osumnjičeni su na Senjak stigli skuterom "piaggio" bez tablica, kamuflirani u dostavljače hrane kako bi izbegli pažnju obezbeđenja koje često patrolira ovim krajem.

S. C. G. je upravljala skuterom, dok je Šveđanin sedeo pozadi sa prepoznatljivom torbom za dostavu.

Ispred restorana u ulici Vase Pelagića, Šveđanin uzima torbu i ulazi u objekat. U međuvremenu, devojka seda na vozačko mesto, ostavljajući motor u radu, spreman za munjevit beg.

Između ulaznih vrata, napadač vadi poluautomatski pištolj (sa 13 metaka u okviru) iz torbe i krije ga u kacigu koju drži u ruci.

Prilazi stolu gde sede četvorica muškaraca, hladnokrvno ih odmerava i ciljano se obraća jednom od njih rečima: "Kako si?".

Neočekivani obrt i fijasko bega

Iako je sve ukazivalo na sigurnu likvidaciju, napadač se iz nepoznatog razloga pokolebao i krenuo ka izlazu. Međutim, gosti restorana - navodno pripadnici obezbeđenja bliski klanu Dejana Stojanovića Keke - nisu naseli na masku dostavljača.

Krenuli su za njim, a ispred lokala je izbila tuča. J. C. G. N. je uspeo da se otrgne i pobegne pešice prema parku Vojvoda Putnik, dok je njegova saučesnica, u panici pokušavajući da pokrene skuter, udarila u stub. Razjareni gosti su je zadržali do dolaska policije, a ubrzo je u širokoj akciji lociran i uhapšen i sam Šveđanin.

Balkanski ratovi i skandinavski interesi

Operativni podaci ukazuju na to da je meta napada bila visoko pozicionirana figura u hijerarhiji Kekine grupe. Pitanje koje sada muči istražitelje jeste: zašto bi švedski "Fokstrot" želeo glavu srpskog kriminalca? Spekuliše se o prevlasti nad lukama u Evropi kroz koje prolazi kokain, gde su skandinavske grupe postale glavni distributeri za severni deo kontinenta.

Oboje uhapšenih su se pred tužiocem branili ćutanjem. Terete se za: teško ubistvo u pokušaju (pripremne radnje) i nedozvoljeno nošenje i promet oružja

Autor: Iva Besarabić