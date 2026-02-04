HOROR U UGRINOVCIMA! Telo žene pronađeno u kanalu: Policija na terenu, uviđaj u toku!

AKTUELNO

Građani Ugrinovaca pronašli telo nepoznate ženske osobe u kanalu, policija i vatrogasci odmah su izašli na teren.

Danas popodne, u kanalu u Ugrinovcima, u opštini Zemun, pronađeno je telo žene.

- Prolaznici koji su primetili telo odmah su obavestili policiju. Na lice mesta je stigla patrola koja je zajedno sa pripadnicima Vatrogasno-spasilačke ekipe iz Batajnice iz kanala izvukla utopljenicu - kaže izvor.

Policija je obavila uviđaj, a naknadno će se utvrditi identitet nastradale i sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

- Za sada se ne zna na koji način je smrt nastupila i kako je žena završila u kanalu - kaže izvor.

Telo je poslato na obdukciju i očekuje se da precizno odredi uzrok i način smrti, što bi moglo rasvetliti da li se radi o nesrećnom slučaju, neželjenom događaju ili nečemu drugom.

Više informacija biće poznato nakon završetka obdukcije.

