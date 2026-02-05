UDARNA AKCIJA UKP-a: Pao zastupnik udruženja građana, policija otkrila kako je uzeo 2,3 MILIONA DINARA!

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su S. V. (34), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je od 2020. do 2024. godine, u svojstvu zastupnika Udruženja građana „Omladinsko jezgro Novi Sad“, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od strane Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 2.300.000 dinara, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.