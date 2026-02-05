JOŠ JEDNA BOMBA BAČENA NA LOKAL! Nova drama u Beogradu: Eksplozivna naprava oštetila poznati restoran

Na kafić koji se nalazi u Ulici Trešnjinog cveta na Novom Beogradu, noćas oko 2.20 sati bačena je ručna bomba ispred ulaznih vrata, piše "Blic".

Prema prvim informacijama na restoran na Novom Beogradu bačena je ručna bomba, a na sreću u ovom napadu niko nije povređen.

Kako se nezvanično saznaje na lokalu je načinjena veća materijalna šteta.

- Bomba je bačena kod ulaznih vrata restorana. Tom prilikom oštećeno je staklo na ovom ugostiteljskom objektu, ali i na susednom lokalu - kaže izvor "Blica".

Detonacija je uznemirila stanare okolnih zgrada, a policijske patrole su ubrzo po prijavi stigle na lice mesta.

Policija je odmah obezbedila mesto događaja, postavila trake i započela uviđaj, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Pre dva dana bačena bomba na Vračaru

Podsetimo, policija aktivno traga za nepoznatim napadačem koji je 3. februara bacio bombu na restoran u Severnom bulevaru i tom prilikom naneo veliku materijalnu štetu.

Eksplozija se dogodila nekoliko sati nakon što je UKP upao u jedan poznati beogradski restoran u Beogradu i uhapsio grupu mladića koji se sumnjiče da su poslednjih meseci reketirali vlasnike ugostiteljskih objekata kao i bacali bombe na lokale u prestonici.

Autor: D.Bošković