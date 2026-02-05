AKTUELNO

TROJICA MUŠKARACA POVREĐENA U EKSPLOZIJI KOD SMEDEREVA: Sekli bocu za kiseonik, pa umalo izgunili!

Izvor: Kurir, Foto: N.Žugić ||

Sanitetom Hitne pomoći povređeni koji su zadobili opekotine nakon požara transportovani su u Beograd

Tri osobe povređene su juče tokom eksplozije do koje je došlo nakon što je, navodno, planula boca za kiseonik u selu Vranovo kod Smedereva, potvrđeno je Kuriru.

Eksplozija, a zatim i požar dogodili su se juče, 4. februara oko 16 časova u dvorištu porodične kuće nadomak Smedereva.

- Sumnja se da je do eksplozije došlo kada su trojica muškaraca pokušala da iseku bocu za kiseonik. Pretpostavlja se da su oni mislili da je boca prazna i jedan od njih je uzeo bušilicu i počeo da je seče na pola. Međutim, tada je došlo do detonacije, jer je u boci ostalo još gasa - navodi izvor Kurira i dodaje:

- Od jake eksplozije muškarci su povređeni. Zadobili su povrede u vidu opekotina i sanitetom Hitne pomoći prevezeni su za Beograd gde se i sada nalaze na lečenju. Navodno, u dvorištu kuće bile su tri boce za kiseonik, a istraga koju vodi nadleženo Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu utvrdiće šta se tačno dogodilo.

Prema navodima našeg sagovornika, na teren su nakon detonacije pored policije i ekipe Hitne pomoći došli i vatrogasci-spasioci koji su gasili požar.

- Nakon detonacije nije samo iscureo gas, već se i zapalio deo dvorišta. Navodno, u dvorištu je bilo dosta sekundarnih sirovina, pa će istraga, takođe, utvrditi čime se bave povređeni muškarci i da li je to prijavljeno i dozvoljeno, pa će u skladu sa tim, ukoliko bude potrebe biti podneta i krivična prijava protiv povređenih - navodi izvor i dodaje da nije isključena i mogućnost da su muškarci pokušali nešto da vare, ali nisu uspeli u tome.

Autor: D.Bošković

