PONOVO PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ: Tužilaštvo traži doživotne kazne zatvora za Dragijevića i Jankovića

Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je ponovo optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog ubistva devojčice Danke Ilić (2).

Tužilaštvo je dopunjenu optužnicu protiv Dragijevića i Jankovića dostavilo sudu, koji treba da je potvrdi.

Podsetimo, nakon što je Apelacioni sud u Nišu dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, drugi put je naložio da odluku donese potpuno novo sudsko veće.

Nakon toga je Viši sud u Zaječaru poslao Apelacionom sudu u Nišu zahtev za određivanje drugog stvarno nadležnog suda, koji je odlučio da to bude Viši sud u Negotinu.

Apelacioni sud je između ostalog naložio prvostepenom sudu da u postupku ponovnog odlučivanja naredi da se istraga dopuni, obavi rekonstrukcija događaja u istim meteorološkim uslovima, dobu dana, kao i da se I. I, majka devojčice, ponovo ispita u svojstvu svedoka.

Optužnicom se Srđan Janković i Dejan Dragijević terete za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Kobni 26. mart

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta prošle godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice još nije pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila prošle godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

