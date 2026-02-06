UBIO KUMU NASRED ULICE U NIŠU: Policija i dalje traga za saučesnikom koji je bio sa osumnjičenim dok je hladnokrvno pucao iz pištolja

Žena srednih godina brutalno je ubijena jutros nasred ulice u Nišu, a njen napadač je uhapšen.

Kako piše Kurir, zločin se dogodio 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša, kod nove grade u Nišu. Nakon prvih hitaca, navodno neko od komšija i prolaznika o svemu je obavestio policiju i ekipu Hitne pomoći, koja je nažalost samo mogla da konstatuje smrt nesrećne žene.

- Sumnja se da se osumnjičeni muškarac i žrtva poznaju, i da su navodno, oni u komovskim vezama, ali ove informacije se i dalje proveravaju. Navodno, jutros je napadač tokom pucnjave bio u društvu još jednog muškarca. Tokom posežne potrage osumnjičeni ubica je lišen slobode, dok se i dalje traga za saučesnikom i svedokom zločina. Motiv ovog surovog zločina i dalje nije poznat - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje da je ceo Niš blokiran jer policija traga za saučesnikom ubice.

- Uviđaj je i dalje u toku, forenzičari su stigli takođe, na teren. Napadač je inače, ubio žrtvu nasred ulice iz pištolja.

Istragu vodi Više javno tužilšatvo u Nišu i po njihovom nalogu telo će biti poslato na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt nesrećne žene.

Autor: A.A.