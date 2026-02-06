Pravosnažno potvrđena optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša: Sotirovski suđenje čeka u kućnom pritvoru

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, optužene za zloupotrebu službenog položaja. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu njenog branioca i pravosnažno potvdio optužnicu tužilaštva.

Bivšoj gradonačelnici je krajem decembra prošle godine ukinut pritvor. Istovremeno, sud joj je odredio meru zabrane napuštanja stana. Optužnicom joj se na teret stavljaju dva krivična dela zloupotreba službenog položaja.

Bivša gradonačelnica Grada Niša, koja je i bivši komandant Štaba za vanredne situacije tog grada, osumnjičena je za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja. Njeni saradnici su sklopili sporazume o priznanju krivice sa tužilaštvom na osnovu kojih su osuđeni.

Dragana Sotirovski je optužena da je iskorišćavanjem svog položaja angažovala firme "Vodomonteri" i "Sim puk gradnja" za izvođenje različitih građevinskih radova po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predmerima i predračunima koje je izradilo JKP "Naissus" Niš, nakon čega su ovi subjekti ispostavili privremene i okončane situacije Gradu Nišu, po uvećanim cenama, na koji način su pribavlili protivpravnu imovinsku korist od 460.322.637 dinara, a na štetu Grada Niša.

Autor: D.Bošković