VRAĆA SE LJERRMONTOVA: Završena rekonstrukcija, evo kada šalteri počinju sa radom

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je kompletna rekonstrukcija objekta u Ljermontovoj ulici 12a u Beogradu završena.

Od ponedeljka, 9. februara, Uprava za upravne poslove i Uprava saobraćajne policije PU za grad Beograd ponovo će biti na staroj adresi.

Novo radno vreme šaltera

Građani će moći da obavljaju svoje administrativne poslove (izdavanje dokumenata, registracija vozila i sl.) prema sledećem rasporedu:

Radnim danima: od 7.30 do 20.00 časova

Subotom: od 7.30 do 15.30 časova

Ova rekonstrukcija je bila ključna za modernizaciju i efikasniji rad službi koje svakodnevno primaju veliki broj građana, čime će se smanjiti gužve i ubrzati proces izdavanja dokumenata.

Autor: Dalibor Stankov