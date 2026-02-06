NOVI DETALJI SVIREPOG ZLOČINA U NIŠU: Komšija se vratio da "overi" Aleksandru, pre ubistva joj urlao: 'Pobiću vas sve!'

Stravično ubistvo koje je potreslo Niš dobija nove, jezive detalje. Aleksandra Š. (44), majka dvoje dece i uspešna preduzetnica, likvidirana je jutros oko 7.30 časova u Ulici Babičkih odreda, a sumnja se da je ubica njen komšija D. G. koji je mesecima sejao strah.

Snimak otkrio surovost: Vratio se da završi započeto

Istraga i snimci sa nadzornih kamera obližnjih kuća otkrivaju zastrašujuću hladnokrvnost napadača. Kako se saznaje:

Prva paljba: Ubica je ispalio tri hica u Aleksandru dok je bila u automobilu.

Povratak na mesto zločina: Nakon što se nakratko udalio, vratio se i ispalio još jedan, fatalni hitac u glavu, kako bi bio siguran da žrtva nije preživela.

Poštedeo prolaznika: Slučajnom svedoku je samo dobacio: „Idi, tebe neću!“, pre nego što je nastavio svoj krvavi pir.

Mesecima trpela pretnje: „Majku vam lopovsku!“

Komšije potvrđuju da je osumnjičeni D. G. duže vreme terorisao ženu. Svedoci navode da su se iz njegovog dvorišta često čule pretnje smrću.

„Stalno joj je vikao: 'Pobiću vas sve, majku vam lopovsku!'. Niko nije verovao da će to zaista i uraditi. Aleksandra je bila divna žena, bivša rukometašica, borila se kroz život sama sa dvoje dece“, navodi jedan od poznanika.

Deca ostala bez majke, prvi muž stradao u eksploziji

Aleksandrina sudbina bila je teška i pre ovog zločina. Prvi suprug joj je poginuo u eksploziji bombe, a ona je nakon toga uspela da izgradi sopstveni biznis sa biljnim sirćetom. Jutros, neposredno pre nego što će biti ubijena, odvela je dete u vrtić, ne sluteći da je komšija čeka u zasedi.

Policija na nogama

Vozilo žrtve je odneto na veštačenje, a polomljena stakla na obe strane automobila svedoče o tome da je ubica pucao iz neposredne blizine. Policija trenutno proverava i informacije o mogućem saučesniku koji je navodno viđen u blizini mesta zločina.

Autor: Dalibor Stankov