AKTUELNO

Hronika

POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Vatrogasne ekipe na terenu, tri vozila u Ulici Otona Župančiča

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs/D. Stankov ||

U Ulici Otona Župančiča na Novom Beogradu večeras je izbio požar, a vatrogasne jedinice su odmah upućene na lice mesta.

Brza reakcija vatrogasaca

Prema prvim informacijama, na teren su poslata tri vatrogasna vozila sa posadama. Vatrogasci su stigli u rekordnom roku i trenutno rade na lokalizaciji požara.

Uzrok nepoznat: Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je tačno planulo niti kolika je razmera požara.

Žrtve i povređeni: Trenutno nije poznato da li ima povređenih osoba.

Građani koji žive u blizini navode da se u ovom delu naselja oseća miris dima, a saobraćaj u samoj ulici može biti otežan zbog prisustva interventnih ekipa.

Uskoro opširnije...

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd vesti

#Hronika

#Novi Beograd

#Požar

#Vatrogasci

#hitne službe

#otona župančiča

POVEZANE VESTI

Hronika

GORI STAN NA NOVOM BEOGRADU: Požar buknuo u Bloku 63, četiri vatrogasna vozila na terenu

Hronika

Požar u Novom Sadu: VATRA GUTA KROV KUĆE, vatrogasne ekipe na terenu

Hronika

Požar na Novom Beogradu! Vatra buknula na četvrtom spratu stambene zgrade

Hronika

Požar na Novom Beogradu: Vatra planula na osmom spratu u Pariske komune

Hronika

Veliki požar na Novom Beogradu: Crni dim prekrio nebo

Hronika

BUKNUO POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Vatra zahvatila obližnju baraku