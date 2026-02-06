POŽAR NA NOVOM BEOGRADU: Vatrogasne ekipe na terenu, tri vozila u Ulici Otona Župančiča

U Ulici Otona Župančiča na Novom Beogradu večeras je izbio požar, a vatrogasne jedinice su odmah upućene na lice mesta.

Brza reakcija vatrogasaca

Prema prvim informacijama, na teren su poslata tri vatrogasna vozila sa posadama. Vatrogasci su stigli u rekordnom roku i trenutno rade na lokalizaciji požara.

Uzrok nepoznat: Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je tačno planulo niti kolika je razmera požara.

Žrtve i povređeni: Trenutno nije poznato da li ima povređenih osoba.

Građani koji žive u blizini navode da se u ovom delu naselja oseća miris dima, a saobraćaj u samoj ulici može biti otežan zbog prisustva interventnih ekipa.

Autor: Dalibor Stankov