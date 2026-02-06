UHAPŠEN I TREĆI OSUMNJIČENI ZA NAPAD NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Poznate uloge napadača, jedan nabavljao bombe, dvojica bacali

U velikoj akciji beogradske policije i Uprave kriminalističke policije, večeras je priveden Perica S., koji se sumnjiči kao treći učesnik u bombaškom napadu na dom poznatog pevača Zdravka Čolića.

Kako prenosi Kurir, on je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ovim hapšenjem kompletirana je grupa osumnjičenih, pošto su prethodno slobode lišeni Senad M. (32) i Marko A.

Ko je šta radio?

Istraga je precizno utvrdila uloge unutar ove grupe, koja se tereti za izazivanje opasnosti i nedozvoljeno nošenje oružja:

- Marko A. je bio „logističar“ – on je nabavljao ručne bombe za napade.

- Senad M. i Perica S. su bili direktni izvršioci na terenu.

Detalji napada: Snimali eksploziju i bežali trotinetom

Napad na kuću Zdravka Čolića na Savskom vencu dogodio se 3. februara ove godine. Osumnjičeni su pokazali veliku drskost: do naselja su došli taksijem, a samoj kući su prišli na trotinetu. Dok je jedan bacio bombu, drugi je, kako se sumnja, mobilnim telefonom snimao eksploziju. Nakon napada, pobegli su sa lica mesta istim trotinetom.

Serija bombaških napada

Ova grupa se ne tereti samo za napad na Čolićevu kuću. Istraga ih povezuje i sa incidentom na Paliluli iz novembra 2025. godine, kada su na sličan način bacili bombu u dvorište kuće oštećenog R.K., koristeći rent-a-kar vozilo za dolazak na lokaciju.

Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje, a dalja istraga će utvrditi motiv ovih napada koji su uznemirili stanovnike Beograda.

Autor: Dalibor Stankov