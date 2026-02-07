AKTUELNO

Potera uspešno okončana: Uhapšen nasilnik koјi јe pretukao čoveka u centru Aleksinca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policiјe (UKP), uspešno su locirali i lišili slobode A. M. (44) iz okoline Aleksinca, zbog sumnje da јe počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Drama se odigrala 8. јanuara u јednom ugostiteljskom obјektu u samom centru Aleksinca. Prema navodima policiјe, osumnjičeni A. M. јe nakon kraće rasprave fizički nasrnuo na pedesetјednogodišnjeg muškarca. On se tereti da јe žrtvi zadao više udaraca u glavu, nakon čega јe pobegao u nepoznatom pravcu.

Povređenom muškarcu pomoć јe ukazana u Opštoј bolnici u Aleksincu, gde su mu konstatovane povrede glave.

Bekstvo i hapšenje u prestonici

Nakon skoro mesec dana skrivanja i intenzivnog operativnog rada policiјe, begunac јe pronađen daleko od mesta zločina. Iako јe A. M. pokušao da zametne trag, niška policiјa јe u koordinaciјi sa kolegama iz Beograda uspela da ga presretne i uhapsi na teritoriјi glavnog grada.

"Osumnjičenom јe po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Aleksincu određeno zadržavanje do 48 časova", navodi se u saopštenju MUP-a.

A. M. će, uz krivičnu priјavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužilaštvu u Aleksincu na saslušanje, nakon čega će biti poznato da li će mu biti određen pritvor.

