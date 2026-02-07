UHAPŠEN NASILNIK (33) IZ ODŽAKA! Pokušao da ubije muškarca (53): Pretukao ga DRVENOM MOTKOM

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Odžacima uhapsili su P. M. (33) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.



Kako se sumnja, on je juče oko 18 časova, u dvorištu jedne kuće u okolini Odžaka, drvenom motkom zadao više udaraca meštaninu (53) i naneo mu teške telesne povrede opasne po život.

P. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za pokušaj ubistva, biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Autor: D.Bošković