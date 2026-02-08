Policija oslobodila otetog pevača Daniela Kajmakoskog!

Poznati makedonski pevac Daniel Kajmakoski otet je 1 sat nakon ponoci kod Beton hale u Beogradu, nakon nastupa u jednom lokalu.

Danijela su na parkingu u Karađorđevoj ulici ispred njegovog automobila Volvo sačekala dva maskirana muškarca i uz pretnju nožem vezali i ubacili u vozilo.

Jedan napadač je seo za volan, Daniel je bio na mestu suvozača, a drugi otmičar iza njega.

Startovali su automobil i ubrzo su u Karađorđevoj ulici pripadnici UKP pokušali da zaustave u tom trenutku sumnjivo vozilo. Međutim, vozač je dodao gas i vozilo je otišlo u nepoznatom pravcu. Potraga je odmah proširena i u nju su uključeni UKP, Služba za suzbijanje kriminala, Uprava za tehniku, Služba za borbu protiv terorizma, Žandarmerija, SAJ, Granična policija, Saobraćajna policija, PU za grad Beograd, Policijska brigada, kao i Odeljenje za borbu protiv korupcije.

Automobil je lociran na auto putu ka Šidu. Na isključenju za Rumu, postavljena je blokada, ali su otmičari dodali gas i udarili u bankinu. Pobegli su iz automobila.

Policija je u vozilu pronašla Daniela, koji je bio vezan i u stanju šoka, nije bio fizički povređen. Izjavio je da misli da su otmičari strani državljani, koji su komunicirali na engleskom i turskom jeziku.

Pretili su mu pištoljem i zahtevali da neko od prijatelja i članova porodice spremi 20.000 evra ili će da naude njemu u njegovoj porodici, uz pretnju da se ispred njegove kuće nalaze saučesnici koji će pretnju da sprovedu u delo.

Potraga za otmičarima je u toku.

Angažovani su policijski psi i termovizijske kamere.

Autor: A.A.