Uleteo s nožem u radnju i oteo pazar, a već danas dolijao: Pao razbojnik iz Vrbasa, evo šta je bilo s parama

Intenzivnim operativnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu rasvetlili su krivično delo razbojništvo i uhapsili osumnjičenog, M. K. (37) iz ovog mesta.

Sumnja se da je juče, ušao maskiran u lokal i zapretio nožem radnici jedne prodavnice u Vrbasu, a zatim oduzeo pazar iz kase.

Policija ga je, ubrzo, identifikovala i pronašla, kao i pretežni deo ukradenog novca.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

U ovoj akciji, uhapšen je i Vrbašanin B. H. (35), za kojim je policija tragala zbog ranije učinjenih krivičnih dela, na području Srbobrana, pa je sproveden na izdržavanje kazne u Okružni zatvor u Novom Sadu.

Autor: S.M.