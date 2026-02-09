AKTUELNO

PINK.RS SAZNAJE! HOROR U SOPOTU! Dečak pao sa prozora

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Petnaestogodišnji učenik Srednje ekonomske škole u Sopotu teško je povređen nakon što je pao kroz prozor učionice koja se nalazi na prvom spratu školske zgrade.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je sedeo na ivici prozora, kada je usled nepažnje pao sa visine od oko sedam do osam metara.

Povređeni učenik je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar u Beogradu. Škola je o incidentu odmah obavestila Hitnu pomoć, policiju i nadležno tužilaštvo u Mladenovcu, koje vodi istragu o okolnostima ovog događaja.

Autor: D.Bošković

