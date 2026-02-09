JEDAN PRITVOREN, DRUGI PUŠTEN! Saslušani osumnjičeni za pomaganje i neprijavljivanje Duška G. (56) koji je brutalno ubio KUMU Aleksandru (44)

Nakon saslušanja u Višem sudu u Nišu određen je pritvor D.G. (61) iz Kruševca koji je uhapšen zbog sumnje da je 6. februara rođaku Dušku G. (56) iz Niša pomogao nakon brutalnog ubistva kume Aleksandre Šarković (44). Drugom uhapšenom muškarcu S.A (60) iz Niša koji se sumnjiči za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, nakon saslušanja nije određen pritvor.

Oni su prethodno su saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Nišu koje je za obojicu je predložilo određivanje pritvora jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke.

Odluka Višeg suda u Nišu obrazložena je ovako:

"Nepravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu određen je pritvor protiv drugoosumnjičenog D.G. u trajanju od 30 dana. Pritvor je protiv drugoosumnjičenog određen na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 2. Zakonika o krivičnom postupku. Odbijen je predlog Višeg javnog tužilaštva u Nišu da se trećeosumnjičenom S.A. odredi pritvor na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 2. Zakonika o krivičnom postupku", saopštila je portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

Da podsetimo, prvoosumnjičenom Dušku G. nakon saslušanja u tužilaštvu i sudu određen je pritvor zbog opasnosti od bekstva i uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

"Nepravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu određen je pritvor protiv osumnjičeni D.G. u trajanju od 30 dana. Pritvor je protiv osumnjičenog određen na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 1. i 4. Zakonika o krivičnom postupku", saopšteno je iz suda.



Duško G. se sumnjiči da je počinio krivična dela Teško ubistvo i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a na saslušanju u VJT u Nišu on je izneo svoju odbranu.

Ubistvo koje je šokiralo Srbiju

Ubistvo koje je šokiralo Niš i Srbiju dogodilo se 6.februara oko 8 časova u Ulici Babičkog odreda. Duško G. se sumnjiči da je u Aleksandru pucao tri puta kada je izlazila iz automobila a potom se vratio i pucao joj još jednom u glavu. On je nakon toga pobegao ali je brzo identifikovan i uhapšen u policijskoj akciji u okolini Aleksinca.

Lisice na ruke stavljene su i njegovom rođaku D.G. (61) iz Kruševca koji se sumnjiči da mu je pomogao nalon zločina i S.A. (60) iz Niša koji je osumjničen da nije prijavio ubistvo, iako je za njega znao. Ubijena žena i osumjičeni za ubistvo su se poznavali jer je Duško G. bio kum na njenom venčanju sa Dejanom Šarkovićem.

Podsetimo, žena se vraćala kući nakon što je ostavila dete u vrtiću, a tu ju je čekao ubica.

Prve slike sa mesta ubistva možete pogledati u našem odvojenom tekstu.

Osumnjičeni za jutrošnje ubistvo Aleksandre Šarković (43) u Ulici Babičkih odreda, u niškoj opštini Palilula, uhapšen je nekoliko sati nakon zločina.

Autor: D.Bošković