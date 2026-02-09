TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU VRANJE - SURDULICA: Sudarlili se mercedes i tojota

Na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe, danas oko 15 sati dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila potvrđeno je Novostima u vranjskoj Policiji, a prema nepotvrđenim informacijama jedna osoba izgubila je život.

Rečeno nam je da je reč o bočnom sudaru mercedesa i tojote, kao i da je nakon uviđaja normalizovan saobraćaj.

Druge detalje nisu iznosili, kako kažu o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vladičino Hanu.

Prema nezvaničnim informacijama vozač mercedesa iz Surdulice , star 45 godina preminuo je uprkos borbi surduličkih lekara, ali se očekuje konači izveštaj mrtvozornika.

Autor: D.Bošković