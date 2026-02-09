AKTUELNO

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU VRANJE - SURDULICA: Sudarlili se mercedes i tojota

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe, danas oko 15 sati dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila potvrđeno je Novostima u vranjskoj Policiji, a prema nepotvrđenim informacijama jedna osoba izgubila je život.

Rečeno nam je da je reč o bočnom sudaru mercedesa i tojote, kao i da je nakon uviđaja normalizovan saobraćaj.

Druge detalje nisu iznosili, kako kažu o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vladičino Hanu.

Prema nezvaničnim informacijama vozač mercedesa iz Surdulice , star 45 godina preminuo je uprkos borbi surduličkih lekara, ali se očekuje konači izveštaj mrtvozornika.

Autor: D.Bošković

#Sudar

#Surdulica

#TESKA SAOBRACAJKA

#Vranje

POVEZANE VESTI

Hronika

Tragedija kod Vladičinog Hana: Prevrnuo se traktor, poginula jedna osoba

Beograd

Teška nezgoda u Zemunu: Srča rasuta po putu, stvaraju se zastoji

Hronika

KAMION SE ZAKUCAO U AUTOBUS PUN PUTNIKA! Teška saobraćajka kod Vrbasa, povređeno više osoba

Hronika

Teška saobraćajka kod Požege: Sudarila se 2 automobila, Hitna pomoć na licu mesta

Hronika

SAOBRAĆAJKA KOD UBA! POGINUO MLADIĆ - Vozilo završilo na krovu (FOTO)

Hronika

Teška saobraćajka na magistrali oko Čačka: Silovit sudar dva skupocena golfa, delovi svuda po kolovozu