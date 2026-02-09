AKTUELNO

ZBOG MARIHUANE OSTAO BEZ ČETIRI AUTOMOBILA: Zaplena droge na prelazu Merdare

Tzv. kosovska policija zaustavila je na prelazu Merdare sumnjivo vozilo sa stranim registarskim tablicama, kojim je upravljao muškarac sa Kosova, i tokom pretresa pronašla i oduzela oko sedam kilograma marihuane.

Kako navode iz policije, vrednost zaplenjene droge iznosi oko 35.000 evra.

Izvršen je i pretres kuće osumnjičenog u Prizrenu, gde je pronađeno i zaplenjeno više materijalnih dokaza, među kojima su i: četiri automobila, telefon, devet paketa plastičnih kesa, dve plastične trake, dva usisivača i dve digitalne vage.

Osumnjičeni je uhapšen, a po odluci tužioca, određen mu je pritvor od 48 sati.

