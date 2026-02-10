AKTUELNO

Hronika

4 POVREĐENA U 3 SAOBRAĆAJKE U NIŠU: Teška noć za lekare Hitne posle sudara s autobusom, obaranja pešaka

Izvor: Beta, Foto: Beta/Saša Đorđević ||

Četiri osobe teško su povređene u tri saobraćajna udesa koja su se u protekla 24 časa dogodila u Nišu, kazali su u niškoj Hitnoj pomoći.

Prema rečima lekara te zdravstvene ustanove, prilikom direktnog sudara dva automobila na starom putu ka Leskovcu, juče ujutru, muškarac (56) zadobio je višestruke povrede i nakon inicijalnog zbrinjavanja na licu mesta, prebačen je u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu (UKC Niš).

U tom sudaru teško je povređen mladić (21), a on je zbrinut na Klinici za ortopediju UKC Niš.

U sudaru autobusa i automobila na Bulevaru dr Zorana Đinđića kod Vojne bolnice žena (35) zadobila je višestruke teške povrede zbog kojih je zbrinuta u Urgentnom centru.

Hitna pomoć intervenisala je i zbog obaranja žene (37) koja je prelazila Sremsku ulicu kod pošte.

Ona je zadobila povrede ruku i nogu, a nakon pomoći na licu mesta prevezena je u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku i lečenje.

Autor: S.M.

#Autobus

#Hitna pomoć

#Niš

#Saobraćaj

#Sudar

POVEZANE VESTI

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: U dve saobraćajke povređeno dvoje mladih od 19 godina, lekare Hitne najviše zvali zbog ove tegobe

Hronika

Automobil se prevrnuo nakon sletanja s puta: Tri saobraćajke u Beogradu u noći za nama, ima povređenih

Hronika

Dve saobraćajke u noći za nama: Ima povređenih

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: U dve saobraćajke, četvoro povređenih, lekare Hitne u pomoć zvali i pijani

Hronika

Četiri saobraćajke u noći za nama - Ima povređenih

Hronika

TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Pet osoba povređeno u saobraćajnim nesrećama - Među njima i dva tinejdžera