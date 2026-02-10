UPALI MU U TRAG! Uhapšen razbojnik koji je opljačkao poštu u Novim Banovcima: Maskiran pretio zaposlenima i odneo novac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi efikasnom akcijom su rasvetlili razbojništvo koje se dogodilo početkom meseca i uhapsili A. T. (44), osumnjičenog za pljačku pošte u Novim Banovcima.

Maskiran upao u poštu

Podsećanja radi, drama u pošti odigrala se 3. februara. Kako se sumnja, A. T. je tada maskiran ušao u prostorije pošte i, uz ozbiljne pretnje zaposlenima, protivpravno prisvojio veću sumu novca, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Određeno zadržavanje

Policija je operativnim radom uspela da identifikuje i locira osumnjičenog.

Akcija policije: Hapšenje je sprovedeno danas u Staroj Pazovi.

Pravne mere: Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu za krivično delo razbojništvo, biti priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Autor: Dalibor Stankov