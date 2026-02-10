AKTUELNO

Hronika

AUTOMOBIL UDARIO DETE KOD ŠKOLE Drama u Kragujevcu, maloletnik odmah prevezen u bolnicu!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Stravična saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova kod Trgovinsko-ugostiteljske škole "Toza Dragović" u Kragujevcu, kada je automobil udario pešaka.

Prema nezvaničnim informacijama, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga kada je putničko vozilo udarilo dete koje je u trenutku nezgode prelazilo ulicu u neposrednoj blizini škole.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Zavoda za urgentnu medicinu, koje su pružile prvu pomoć povređenoj osobi i potom je prevezle u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde je zbrinuta. Za sada zvaničnih informacija o stepenu povreda deteta nema, niti je poznato da li je u pitanju teža ili lakša povreda.

Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta, uključujući moguće kršenje saobraćajnih propisa ili nepažnju učesnika u saobraćaju.

Istraga je i dalje u toku.

Autor: A.A.

#Bolnica

#Dete

#Kragujevac

#Sudar

#škola

POVEZANE VESTI

Hronika

DEČAK KOG JE OBORIO AUTO ZAVRŠIO NA NEUROHIRURGIJI: Detalji teške saobraćajne nesreće u Zemunu, poznato koje povrede je dete zadobilo

Hronika

Dečaka (9) udario automobil: Hitno prevezen u bolnicu

Hronika

ZAKUCAO SE U KAPIJU, PA UDARIO I TINEJDŽERKU (15) Užas na Zvezdari, devojčica hitno prevezena u bolnicu

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NEZGODA U BEOGRADU: Autobus udario devojku, HITNA POMOĆ NA TERENU!

Hronika

Stravična nesreća u Sremčici: Dečaka udario kombi! Otkriveno kako je dvogodišnjak izleteo na ulicu

Hronika

Povređena devojčica (10) u Kaluđerici: Udario je vozač autobusa, hitno je primljena u bolnicu