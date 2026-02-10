AUTOMOBIL UDARIO DETE KOD ŠKOLE Drama u Kragujevcu, maloletnik odmah prevezen u bolnicu!

Stravična saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova kod Trgovinsko-ugostiteljske škole "Toza Dragović" u Kragujevcu, kada je automobil udario pešaka.

Prema nezvaničnim informacijama, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga kada je putničko vozilo udarilo dete koje je u trenutku nezgode prelazilo ulicu u neposrednoj blizini škole.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Zavoda za urgentnu medicinu, koje su pružile prvu pomoć povređenoj osobi i potom je prevezle u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde je zbrinuta. Za sada zvaničnih informacija o stepenu povreda deteta nema, niti je poznato da li je u pitanju teža ili lakša povreda.

Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta, uključujući moguće kršenje saobraćajnih propisa ili nepažnju učesnika u saobraćaju.

Istraga je i dalje u toku.

Autor: A.A.