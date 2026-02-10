TAKSISTA DOVEZAO MUŠTERIJU U NOVI SAD, a onda je IZBODEN i OPLJAČKAN: Policija traga za napadačem, sumnja se da je ovo MOTIV

Napadnuti taksista (57) dovezao je mušteriju iz Beograda u Ulicu Doža Đerđa u Novom Sadu, nakon čega je izboden nožem, a napadač mu je ukrao 110.000 dinara, nezvanično se saznaje.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio danas popodne u Novom Sadu. Muškarac kojeg je taksista vozio iz Beograda, nakon završene vožnje ga je napao i izbo nožem.

Kako se nezvanično saznaje, nakon napada, muškarac mu je ukrao torbicu sa novcem.

Policija intenzivno traga za muškarcem.

Taksista u stabilnom stanju

Prema rečima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu, njihova lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu u Doža Đerđa kod broja 64. Na licu mesta je zbrinut muškarac starosti (57) sa povredama šake i nadkolenice i on je u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar, saopšteno je iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Kako saznajemo, taksista je izboden nožem nakon kraće svađe na ulici ispred vozila. Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do guranja između njega i još jedne osobe, nakon čega je napadač uzeo nož i naneo mu ubodne rane.

Autor: Marija Radić