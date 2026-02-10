AKTUELNO

Hronika

Veliki požar u stanu u Rakovici: Policija i vatrogasci na terenu, sprečeno širenje

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Veliki požar izbio je danas u ulici Slavka Rodića u Rakovici, a prema prvim informacijama vatra je izbila u jednom od stanova smeštenom na zadnjoj strani zgrade.

Kako saznajemo, zapalio se orman na prvom spratu stambene zgrade.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, vatrena stihija nije bila vidljiva sa ulice niti sa bočnih strana objekta, a na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale požar i sprečile širenje vatre na okolne stanove.

Na lice mesta izašla su dva vatrogasna vozila, kao i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj.

Na svu sreću nema povređenih.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog dogašaja, je u toku.

pročitajte još

TAKSISTA DOVEZAO MUŠTERIJU U NOVI SAD, a onda je IZBODEN i OPLJAČKAN: Policija traga za napadačem, sumnja se da je ovo MOTIV

Autor: Marija Radić

#Požar

#Rakovica

#Vatrogasci

#stan

#širenje

POVEZANE VESTI

Hronika

Požar u Priboju: Gori zgrada, stanari u panici istrčali napolje, vatrogasci na terenu

Hronika

POŽAR U STANU U RAKOVICI! Vatrogasci spasili jednu povređenu osobu i predali je lekarima

Hronika

Drama u Rakovici: Gori stan, vatrogasci na terenu

Hronika

DRAMA U USTANIČKOJ Gori stan, jedna osoba prevezena u bolnicu: Gusti dim kulja iz prozora na sve strane (VIDEO)

Hronika

Ogroman požar na Dorćolu! Vatrogasci uputili sva vozila na teren, poseban problem stvara mesto žarišta!

Hronika

VELIKI POŽAR U NOVOM SADU: Vatra izbila u potkrovlju zgrade, vatrogasci na licu mesta (VIDEO)