Veliki požar u stanu u Rakovici: Policija i vatrogasci na terenu, sprečeno širenje

Veliki požar izbio je danas u ulici Slavka Rodića u Rakovici, a prema prvim informacijama vatra je izbila u jednom od stanova smeštenom na zadnjoj strani zgrade.

Kako saznajemo, zapalio se orman na prvom spratu stambene zgrade.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, vatrena stihija nije bila vidljiva sa ulice niti sa bočnih strana objekta, a na teren su odmah izašle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale požar i sprečile širenje vatre na okolne stanove.

Na lice mesta izašla su dva vatrogasna vozila, kao i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj.

Na svu sreću nema povređenih.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog dogašaja, je u toku.

Autor: Marija Radić