TRAGEDIJA NA DRINI: Tela dvojice mladića pronađena u vikendici kod Loznice – sumnja se na jezivu smrt!

Jutros oko osam sati, u vikendici na samoj obali Drine u blizini Loznice, policija je zatekla stravičan prizor – beživotna tela dvojice muškaraca.

U Policijskoj upravi u Šapcu za Tanjug je potvrđeno da su na licu mesta pripadnici policije i dežurni tužilac koji vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se na najgori scenario. Naime, u trenutku pronalaska tela u vikendici je još uvek radio agregat, zbog čega se osnovano sumnja da je uzrok smrti gušenje izduvnim gasovima. Tačan uzrok smrti i identitet stradalih biće poznati nakon završene istrage i obdukcije.

Autor: Dalibor Stankov