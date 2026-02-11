OVO SU DRAGAN I MARKO KOJI SU NASTRADALI U VIKENDICI NA OBALI DRINE! Muk i neverica u Banji Koviljači: Ne možemo da dođemo sebi (FOTO)

Dragan P. i Marko G, mladići od 32 i 34 godine, obojica iz Banje Koviljače, preminuli su, kako se sumnja, usled trovanja izduvnim gasovima iz agregata u vikendici na obali Drine.

Njihova tela pronađena su jutros na obali reke Drine, u nedovršenoj vikendici na kojoj su u prethodnim danima izvođeni radovi, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.

Prema prvim informacijama, stradali su dobro poznati i cenjeni mladići iz Banje Koviljače. Kako navode meštani, oni su juče radili na adaptaciji vikendice, ali kako nisu uspeli da završe planirane poslove, odlučili su da prenoće u objektu.

Sumnja se da je do tragedije došlo usled trovanja izduvnim gasovima iz agregata koji je bio uključen tokom noći.

Pretpostavlja se da je upravo taj uređaj bio koban, jer je u zatvorenom prostoru došlo do nakupljanja ugljen-monoksida, gasa koji je bez mirisa i boje, ali izuzetno opasan po život.

Tela su pronađena jutros, a na lice mesta izašli su pripadnici policije i nadležnih službi, koji su obavili uviđaj. Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ovog nesrećnog događaja.

Vest o tragediji potresla je Banju Koviljaču. Meštani sa nevericom i tugom govore o dvojici mladića, ističući da su bili pošteni, vredni i radni momci, uvek spremni da pomognu drugima.

"Ne možemo da dođemo sebi. Velika je ovo tuga za sve nas"

„Ne možemo da dođemo sebi. Velika je ovo tuga za sve nas“, kaže jedan od komšija.

Ova tragedija ponovo je skrenula pažnju na opasnosti korišćenja agregata i drugih uređaja koji proizvode izduvne gasove u zatvorenim ili nedovoljno provetrenim prostorima.

Banja Koviljača zavijena u crno, u kućama tuge muk

Porodice i prijatelji stradalih nalaze se u teškim trenucima, dok čitava zajednica tuguje za dvojicom mladih sugrađana čiji su životi prerano ugašeni.

Društvene mreže preplavile su potresne poruke opraštanja, a kako kažu oni koji su ih poznavali, reč je o vrednim i čestitim momcima.

"Poznavao sam obojicu. Jako dobri ljudi, čestiti momci. Vredni. Marko je mnogo voleo Drinu i ribolov. Dragan je uvek voleo šalu. Počivajte u miru drugari dragi", "Dragi Bože, Marko je bio moj školski, iz srednje. Saučešće porodicama", "Želeli su da srede vikendicu pred leto, kako bi uživali u njoj...Velika tragedija", navodi se u objavama.

Autor: Iva Besarabić