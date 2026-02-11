AKTUELNO

Hronika

Zapaljen kontejner napravio haos na Novom Beogradu: Zaposleni evakuisani iz zgrade, OVO su svi detalji (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večeras je ispred jedne poslovne zgrade na Novom Beogradu nastala prava drama.

Naime, na društvenim mrežama je osvanulo da su zaposleni evakuisani iz poslovne zgrade zbog požara.

Kako saznajemo, požara u toj zgradi nije bilo, a alarm se upalio zbog dima, jer je ispred objekta goreo kontejner.

Foto: Pink.rs

Prema našim saznanjima sa terena, zbog požara je nastao veliki oblak dima, koji je dospeo u zgradu aktivirao protipožarni alarm, a onda su zaposleni evakuisani.

Na teren su izašli vatrogasci koji su ugasili požar.

POLICIJA PRESRELA TAKSISTU, PA UPERILA PIŠTOLJE U NJEGA: U torbi pronađeno 5 kilograma droge, pogledajte snimak akcije (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Evakuacija

#Novi Beograd

#Požar

#Vatrogasci

#kontejner

