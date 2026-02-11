Zapaljen kontejner napravio haos na Novom Beogradu: Zaposleni evakuisani iz zgrade, OVO su svi detalji (FOTO)

Večeras je ispred jedne poslovne zgrade na Novom Beogradu nastala prava drama.
Naime, na društvenim mrežama je osvanulo da su zaposleni evakuisani iz poslovne zgrade zbog požara.
Kako saznajemo, požara u toj zgradi nije bilo, a alarm se upalio zbog dima, jer je ispred objekta goreo kontejner.
Prema našim saznanjima sa terena, zbog požara je nastao veliki oblak dima, koji je dospeo u zgradu aktivirao protipožarni alarm, a onda su zaposleni evakuisani.
Na teren su izašli vatrogasci koji su ugasili požar.
Autor: Marija Radić