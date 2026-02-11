Drama u zgradi na Vračaru: Gusti dim uznemirio stanare, vatrogasci na terenu

Danas u 18:48 časova dojavljeno je da je u jednoj stambenij zgradi na Vračaru, aktiviran požarni alarm i da se na šestom spratu oseća miris dima.

Na lice mesta odmah je upućena ekipa 2/8 iz VSJ Voždovac, nezvanično saznaje Telegraf.

Dolaskom u 18:55 časova ustanovljeno je da gori građevinski kontejner pun papira, što je izazvalo dim u zgradi. Ekipa je pregledala celu zgradu i utvrdila da nema tragova požara niti povređenih osoba.

Intervencija u ulici Braće Radovanović br. 25 završena je u 19:40 časova.

Autor: Marija Radić